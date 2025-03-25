Победительницу "Холостяка-13" Инну Белень неожиданно позвали замуж

Победительницу "Холостяка-13", волонтера и блогершу Инну Белень неожиданно позвали замуж.

Произошло это все лишь через два месяца после разрыва отношений с главным героем шоу Александром "Тереном" Будько. Хотя Инна Белень и уверяла, что пока что ни с кем не встречается, впрочем, предложение руки и сердца все же получила. Правда, достаточно нестандартное. В приложении "Дія" блогерше пришло уведомление, что ее зовут замуж.

От кого именно поступило такое неожиданное предложение заключить брак, Инна Белень скрыла. Также волонтер не стала признаваться, что именно ответит загадочному избраннику — да или нет. Сейчас же у блогерши есть 14 дней, в течение которых действительно предложение выйти замуж. Если Белень не нажмет "подтвердить", то и брака, конечно, не будет.

Инну Белень позвали замуж / Фото: instagram.com/innka_belen

Кстати, на следующий день победительница "Холостяка-13" снова продолжила интриговать подписчиков. Она показалась в салоне платьев, где, в частности, были и свадебные. Волонтер примерила роскошный вечерний наряд кремового цвета.

Инна Белень / Фото: instagram.com/innka_belen

Напомним, Инна Белень стала победительницей 13 сезона шоу "Холостяк" и пыталась построить отношения с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Впрочем, пути пары разошлись. Недавно блогерша заговорила о настоящей причине разрыва с Александром.

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