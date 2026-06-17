DARA / © Associated Press

Реклама

Болгарская певица DARA, победившая на «Евровидении-2026», оказалась в центре внимания из-за предстоящего выступления на фестивале Dream Fest в Азербайджане.

Артистку объявили одной из участниц музыкального мероприятия, которое пройдет в Баку с 23 по 26 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля в Instagram. По их словам, DARA выступит 23 июля и исполнит свой победный хит Bangaranga.

Впрочем, внимание привлекает не только само выступление певицы, но и состав участников фестиваля. В программе Dream Fest заявлены артисты, которые являются пропагандистами и работают за кровавые рубли. Среди них Ани Лорак, Егор Крид, Artik & Asti, Джиган, Алсу и Стас Михайлов. Ведущей мероприятия станет Регина Тодоренко.

Реклама

Анонс выступления DARA

Дополнительный резонанс ситуации придаёт тот факт, что после победы на «Евровидении» DARA публично отмежевалась от российского артиста Филиппа Киркорова. Тогда он пытался связать себя с успехом болгарской представительницы и заявлял о якобы своём участии в создании победного хита.

В свою очередь представители команды DARA и сама певица заявили, что Киркоров не принимал участия ни в написании песни Bangaranga, ни в подготовке конкурсного номера. По их словам, композиция была создана ещё в 2023 году.

Интересно, что сама DARA пока не комментировала своё участие в Dream Fest и возможные выступления вместе с артистами, связанными с российским шоу-бизнесом. Более того, она никак не упомянута в посте, а на своей странице избегает упоминаний о якобы участии в этом сомнительном фестивале.

Новости партнеров