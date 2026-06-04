Победительница "Евровидения-2026" разнесла путиниста Киркорова за ложь и поставила россиян на место

Певица DARA / © Associated Press

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Победительница «Евровидения-2026» DARA разнесла российского певца-путиниста Филиппа Киркорова за ложь и поставила россиян на место.

Скандальный исполнитель продолжает присваивать себе лавры, что якобы именно благодаря ему Болгария завоевала свой первый хрустальный кубок. Филипп Киркоров об этом активно выписывает в Instagram. Если же раньше путинист убеждал, что был причастен к созданию песни, что команда DARA неоднократно опровергала, то на этот раз Киркоров приписал себя в спонсоры. Артист заявил, что якобы он нашел инвесторов, которые покрыли выступление Болгарии на «Евровидении-2026». Произошло это якобы в прошлом году.

Скандальный певец заявил, что компания, основанная им, подготовила DARA, а его приятель создал для нее песню. Филипп Киркоров не стыдится прямо писать, что якобы именно благодаря ему Болгария и победила на «Евровидении-2026».

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Филипп Киркоров уверяет, что именно благодаря ему Болгария победила на «Евровидении-2026»

Однако на этот раз не выдержала и сама DARA. В комментариях она ответила Филиппу Киркорову. Артистка разнесла путиниста за ложь и напомнила, что ее конкурсная песня вообще создана в 2023 году. Вместе с тем, исполнительница отметила тех, кто действительно был причастен к ее успеху в Вене. Ожидаемо, что среди перечисленных Киркорова нет.

«Со всем уважением, Bangaranga была написана в 2023 году. Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта является результатом невероятного труда, таланта и преданности», — подчеркнула певица.

DARA ответила Филиппу Киркорову

В комментариях под постом быстро набежали россияне, которые начали заступаться за Киркорова и указывать DARA, что якобы ее успех стал возможным именно благодаря ему. Но исполнительница быстро поставила их на место, коротко написав: «Замолчи».

Напомним, от Украины в этом году на «Евровидении» выступала певица LELÉKA. В финале конкурса артистка прямо со сцены сказала «Слава Украине!». Недавно исполнительница призналась, были ли у нее из-за этого проблемы.

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