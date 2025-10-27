Победительница "Холостяк-12" похвасталась неожиданным роскошным подарком: "Долгий путь и много труда"

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница проекта "Холостяк-12", модель и блогер Екатерина Лозовицкая призналась, что сделала себе особый подарок.

Звезда поделилась эмоциональными кадрами в сторис в Instagram. Знаменитость подчеркнула долгий путь к этому моменту.

"Долгий путь, много труда, сомнений и веры в себя. Ничего не падает с неба — все приходит тогда, когда ты готова и не сдаешься", — написала Екатерина.

Сторис Екатерины Лозовицкой / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Лозовицкая призналась, что раньше стеснялась делиться подобными моментами, ведь боялась, что люди воспримут это как хвастовство. Однако теперь она уверена — искренние истории могут вдохновлять других не сдаваться. Блогерша также опубликовала кадры с живописным закатом, который, по ее словам, стал идеальным завершением особого дня.

"Когда-то я стеснялась делиться такими моментами, боялась, что это "хвастовство". Но теперь понимаю — такие истории могут вдохновить кого-то не опускать рук. Поэтому делюсь с благодарностью и любовью. Очень радуюсь и хочу поделиться этой радостью с вами", — поделилась звезда.

Сторис Екатерины Лозовицкой / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Напомним, недавно 24-летняя украинская певица Анна Тринчер порадовала себя роскошным подарком ко дню рождения — звезда также приобрела элитный автомобиль. Артистка призналась, что давно мечтала о такой покупке и наконец осуществила желаемое.