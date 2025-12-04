Победительница "Холостяка-10" после атаки на Кривой Рог шокировала инцидентом с папой: "Родился во второй раз"

Даша Ульянова с папой и последствие обстрела Кривого Рога / © instagram.com/dasha_ulyanovaa

Реклама

Победительница «Холостяка-10» — Даша Ульянова — шокировала последствиями обстрела Кривого Рога.

Российская армия 3 декабря жестоко обстреляла город с использованием баллистики. В результате изуродованы админздание и гражданская инфраструктура, есть раненые. К сожалению, последствия террора не обошли семью Даши. В фотоблоге она рассказала, что ее отец оказался в эпицентре взрыва. По ее словам, в момент обстрела родной человек находился в машине. И именно там, говорит блогерша, папа оказался в опасности.

Звезда отметила, что «прилет» состоялся настолько близко, что взрывная волна задела авто с папой внутри и изуродовала транспорт. Однако Ульянова выдохнула с облегчением, когда узнала, что папа жив и с ним «все хорошо». В то же время блогерша признается, что после инцидента переосмыслила все свое отношение к безопасности во время войны.

Реклама

Пост Даши Ульяновой / © instagram.com/dasha_ulyanovaa

Пост Даши Ульяновой / © instagram.com/dasha_ulyanovaa

«Сегодня мой папа родился во второй раз. Баллистика ударила по Кривому Рогу. Он был как раз в машине — и разница между жизнью и трагедией была лишь в нескольких секундах. Страшно представить, что могло быть… И больно видеть, что уже есть. Я всегда неравнодушна ко всем „прилетам“. Но сегодня поняла, что пока это не коснется твоей семьи, ты даже не представляешь, насколько больно», — ошеломила блогерша.

Напомним, недавно звезда «Лиги смеха» Кирилл Ганин вступил в ряды ВСУ для обороны Украины от оккупантов. Юмориста мобилизовали после двух отказов ему в службе.