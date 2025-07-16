Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая показалась с весом в 70 кг и раскрыла секрет похудения

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Победительница проекта "Холостяк-12", модель и блогерша Екатерина Лозовицкая показала себя в максимальном весе и раскрыла секрет похудения.

Тело знаменитости выглядело по-разному. В частности, блогерша то худела, то снова набирала вес. Больше всего Екатерина Лозовицкая весила 70 килограммов. Модель признается, что чувствовала себя тогда некомфортно. Блогерша из-за веса находилась в стрессе, сравнивала себя с другими и вообще не воспринимала свое тело. Хотя сейчас Екатерина понимает, что весила тогда в пределах нормы.

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

"Впервые озвучиваю эту информацию. Мой максимальный вес - 70 килограммов. Что на самом деле также нормально. Это я сейчас понимаю. Но в тот период постоянные стрессы, сравнение себя с другими, неприятие своего тела", - откровенно призналась блогерша.

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Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая перепробовала различные диеты. Модель практиковала голод, пила только кефир, ела белок. Впрочем, это все давало не тот результат. Вместе с похудением Лозовицкая получила проблемы с желудком. Поэтому, сейчас блогерша предпочитает интуитивное питание.

"Сейчас я питаюсь интуитивно, но когда-то я перепробовала все диеты мира, голодала, сидела только на кефире, белковые диеты...И знаете, чего достигла? Правильно! Проблемы с желудком и еще большее недовольство собой", - призналась модель.

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Учтя весь опыт, Екатерина Лозовицкая изобрела свою идеальную формулу похудения. Модель делится, что для здоровой потери веса необходимо иметь полноценный сон, не прибегать к категорическим запретам, заниматься спортом, пить достаточное количество воды и разбираться в принципах правильного питания.

"Я не считаю калории, не взвешиваю еду. Я сознательно выбираю продукты, которые принесут моему организму пользу. Но вместе с тем, если хочется бургер, то покупаю бургер. Вот такая философия, на которой держится все", - заверила блогерша.

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Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин рассекретил, как избавился от лишнего веса. Шоумен признался, что в юности он выглядел совсем по-другому.