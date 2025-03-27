Победительница «Холостяка-12» Лозовицкая разорвала помолвку с возлюбленным и призналась, почему ушла от него

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Реклама

Победительница проекта «Холостяк-12» с Алексом Топольским модель Катерина Лозовицкая разорвала помолвку с бойфрендом и призналась, почему разошлась с ним.

Знаменитость находилась в отношениях с возлюбленным Владимиром в течение двух лет. Как оказалось, за это время он успел сделать блогерше предложение. В начале марта стало известно, что пара прекратила отношения. Екатерина Лозовицкая в интервью Славе Демину призналась, что ушла от Владимира через несколько недель после помолвки.

«Я сделала точку в этих отношениях, но это не значит, что мне не больно и не грустно. Я сделала точку, потому что у меня не было выбора. Мне сделали предложение, я понимала, что либо я строю семью с этим человеком, либо я ухожу. Во время предложения я не отказала, а после поняла, что я не готова», — призналась блогерша.

Реклама

Екатерина Лозовицкая с бывшим бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина говорит, что поняла, что не готова создавать семью с Владимиром. Знаменитость признается, что очень благодарна бывшему и уважает его. Впрочем, по словам Лозовицкой, она не испытывала к нему любви.

«Это была не любовь. В этих отношениях я полюбила больше головой. Я очень его уважаю как человека, я очень его люблю как человека, но, наверное, не хватило этой самой любви, этой страсти, не хватило чего-то сердечного, такой искренней, какой-то химии, которая появляется автоматически», — поделилась блогерша.

Напомним, тем временем победительницу «Холостяка-13» Инну Белень позвали замуж. Произошло это спустя два месяца после ее разрыва с главным героем шоу Александром «Тереном» Будько.