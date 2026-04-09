Победительница "Холостяка-12" рассекретила сумму своих расходов: куда уходят тысячи долларов

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница проекта «Холостяк-12», модель и блогер Екатерина Лозовицкая, которая после проекта активно развивает свой бренд нижнего белья и начала актерскую карьеру, откровенно заговорила о финансах.

Звезда не скрывает: ее жизнь давно вышла за пределы «инстаграм-картинки». Сегодня она не только создает контент, но и выстраивает личный бренд. Кроме того, Лозовицкая начала двигаться в направлении киноиндустрии. Все это, по ее словам, требует серьезных вложений.

«Мне кажется, где-то от пяти тысяч долларов. Я примерно столько и трачу, иногда даже больше», — заявила Екатерина в интервью Ангелине Пычик.

По словам блогера, значительная часть бюджета — это не о роскоши, а о рабочих процессах. Она инвестирует в развитие собственных проектов. Отдельно — расходы на команду, без которой невозможно держать темп в медиапространстве. Лозовицкая подчеркивает: за публичностью стоит системная работа, которая требует ресурсов.

«Я содержу команду, плюс есть много профессиональных расходов», — делится блогерша.

Отметим, именно участие в «Холостяке-12» сделало ее широко известной. После шоу она сосредоточилась на карьере инфлюенсера и развитии личного бренда, постепенно расширяя свою деятельность и выходя за пределы соцсетей.

