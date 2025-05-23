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Победительница "Холостяка-13" Белень гневно обвинила Терена в нарушении обещания: "Выживает, как может"
Споры между бывшими все не утихают.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень разгневалась на бывшего Александра Терена.
В частности, блогерша обвинила ветерана в несоблюдении договоренностей. По словам Инны, они дали обещание друг другу больше не копаться в грязном белье своих бывших отношений. Впрочем, недавно Терен анонсировал выход нового интервью, где будет говорить о своем опыте на "Холостяке" и после него. Поэтому такие его слова изрядно возмутили Белень. В своем публичном заявлении она написала, что такой поступок не заслуживает уважения и отметила, что Александр со временем очень изменился для нее.
"Я долго молчала. Мы договорились не выносить это наружу. Но время все расставляет по местам. Сейчас я пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы это описать. Этот прыжок в последний вагон перед новым сезоном. Потому что не все же еще домусолили. И это окей - каждый выживает, как может. В истории этого человека я - ху*вая. И даже окей, что это навязывается аудитории. И делать из себя жертву тоже нормально, вроде бы. Даже когда ты мужчина. Договоренность была об уважении. Потому что я считала, что ты достоин уважения. Что все, что было, было по-настоящему. Что человек, за которым я шла тогда, это ты. Но сегодня я понимаю: тот человек и ты сейчас – это разные люди. Ты до сих пор возвращаешься туда, где уже все страницы давно перевернуты. Но тебе с этим жить. Удачи тебе в этом", - заявила Белень.
Напомним, недавно Инна Белень заявила об изменениях в личной жизни после расставания с Тереном и показала своего нового возлюбленного.