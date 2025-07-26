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- Гламур
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Победительница "Холостяка-13" Белень оказалась в эпицентре взрывов в Харькове: "Возле дома был прилет"
Блогерша с ужасом рассказала, как пережила авиаудары по центру родного города.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень рассказала подробности о последних обстрелах Харькова.
Так, российские войска уже несколько дней подряд наносят удары по городу управляемыми авиабомбами. Прямо во время обстрелов 25 и 26 июля на связь вышла и Инна. Она поделилась, что проживает в центре Харькова и не на шутку испугалась после очередной вражеской атаки. О своих переживаниях и паническом состоянии девушка рассказала в Instagram. По ее словам, несколько прилетов произошло прямо возле ее дома, где она проживает вместе с парнем.
"КАБы по центру. Живем в центре. Возле дома в 100 метрах был прилет. Мне позвонил парень и говорит "Бегом в туалет, потому что повторно туда же (целятся - прим. ред.)". Фиг*ч*ть сейчас центр. Я нервничаю. У меня сейчас паничка. Когда я волнуюсь, начинаю смеяться, что же это такое. Был и второй прилет рядом", — ошеломила Инна.
Белень добавила, что живет в постоянном страхе из-за российских обстрелов. Она не сдерживала эмоций после последних трагических новостей и сделала эмоциональную сторис: "Проснуться среди ночи, потому что мой город лупят КАБами. Страх. Отсутствие понимания, куда прятаться. Злость. Утром они разбомбили больницу, вечером разбили центр, а ночью сбрасывают бомбы одна за другой. У меня только один вопрос: когда эти с*ки прекратят".
Напомним, недавно ведущий Константин Грубич сообщил досадную весть о сыне Ярославе — на войне 28-летнему парню оторвало руку. Знаменитость показал героя после операции и рассказал, как он чувствует себя сейчас.