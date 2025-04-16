Победительница "Холостяка-13" Белень отреагировала на упреки, что ее роман с Тереном был враньем

Александр Терен, Елена Мандзюк и Инна Белень / © instagram.com/elena_mandziuk

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Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень отреагировала на упреки, что ее роман с главным героем проекта Александром Тереном был ложью.

Блогерша Елена Мандзюк заявила, что между Белень и Тереном не было никаких отношений. Удивленные пользователи потребовали от победительницы "Холостяка-13" комментариев с объяснениями, ведь она продолжает рассказывать о романе с Александром, их болезненном разрыве и как главный герой проекта ее оскорбил.

В своем Telegram-канале блогерша отреагировала на резкие обвинения во лжи. Белень заявила, что не собирается комментировать "вымышленные истории", намекая, что слова Мандзюк не соответствуют действительности.

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Елена Мандзюк, Александр Терен и Инна Белень

"Я не уделяю внимания вымышленным историям людей, с которыми не знакома лично. Я эту новость не смотрела, мне не интересно. Я реагирую только на реальность, а не на фантазии. Не интересно", - написала Белень.

Ответ Инны Белень на обвинение во лжи о романе с Тереном

Впрочем, пользователей не убедили слова победительницы "Холостяка-13". Блогершу обвинили в хайпе и лжи об отношениях с Тереном. Однако на эти слова Белень уже не реагировала, отметив, что ей все равно на мнение пользователей.

Ответ Инны Белень на обвинение во лжи о романе с Тереном

Напомним, вокруг "Холостяка-13" разгорелся громкий скандал. Блогерша Елена Мандзюк в интервью Алине Доротюк шокировала правдой о романе Белень с Тереном. Звезда Сети заявила, что это все выдуманная история, и обвинила Инну во лжи.