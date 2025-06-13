Победительница "Холостяка-13" Белень перенесла сразу две операции и назвала причину: "Ошарашила всех"

Инна Белень

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Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень сделала две операции.

В фотоблоге звезда поделилась, что решилась на изменения подбородка и груди. По словам Инны, этому предшествовало две серьезных причины. В частности, подтяжку груди она захотела сделать после потери ее формы вследствие кардинального похудения более чем на 10 кг. Результатом блогерша осталась довольна.

"Когда минус 14 кг за короткое время - грудь не худеет, она сползает. И нет, это не имеет красивого вида. Поэтому сделала. И довольна. Грудь не только потеряла форму, но и стала асимметричной. Обожаю свое тело, но ни спортом, ни питанием грудь не подтянешь, к сожалению. А я хочу ходить без бюстгальтера. Я хочу гулять по квартире голой и кайфовать от своего тела", - поделилась Белень.

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Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Бывшая участница романтического реалити также объяснила, зачем прибегла к изменениям подбородка. Она поделилась, что после ряда попыток побороть "третий подбородок" она пошла к хирургу. Более того, сделала это спонтанно прямо перед операцией груди.

"Приехав в больницу, я ошарашила всех. Я попросила позвать еще одного хирурга, потому что решила - будет еще одна операция. Мышцы шеи в постоянном напряжении. Это создает "балласт". Это некрасиво. Это выглядит как второй, третий подбородок. Ботокс, липолитики, массажи, дефицит калорий - не помогают", - добавила блогерша.

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно певец MELOVIN также перенес операцию и раскрыл, что произошло.