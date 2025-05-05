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Победительница "Холостяка-13" Белень после разрыва с Тереном закрутила новый роман и показала возлюбленного
Инна Белень призналась, что больше не одинока и сейчас находится в отношениях.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень намекнула, что после громкого разрыва с Александром Тереном закрутила новый роман.
В Instagram-stories она опубликовала довольно красноречивое фото. В частности, Инна Белень показалась с загадочным мужчиной. Блогерша нежно держала его за руку. Фото победительница "Холостяка-13" подписывать не стала, а вместо этого добавила смайлик в виде голубого сердечка.
Фанаты Инны Белень сразу припустили, что таким образом она сообщила о новых отношениях. Тем более с загадочным мужчиной блогерша нежно держалась за руки. Правда, избранника Инна Белень показала частично. Его лицо она не торопится рассекречивать. Также неизвестно и имя нового возлюбленного блогерши.
Отметим, в начале февраля Инна Белень и Александр Терен объявили о разрыве. После этого блогерша начала интриговать подробностями личной жизни. В частности, она показывала, как ее звали замуж и как она примеряла свадебное платье.
Более того, блогерше даже приписывали роман с певцом Вадимом Олейником. Однако недавно исполнитель расставил все точки над "і" и объяснил, что на самом деле их связывает.