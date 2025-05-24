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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Победительница "Холостяка-13" Белень после скандала с Тереном восхитила поцелуями с новым возлюбленным

Блогерша поделилась их историей знакомства.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Инна Белень

Инна Белень

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень сделала заявление о личной жизни.

В фотоблоге звезда поделилась серией фото с новым возлюбленным. В то же время она официально заявила, что с недавних пор находится в новых отношениях. И хотя Инна не показала лицо бойфренда, но все же поделилась своими чувствами. Она рассказала, что сейчас самая счастливая, ведь ее избранник появился очень неожиданно именно в тот момент, когда ей была нужна поддержка. И одновременно заинтриговала, что на самом деле уже была знакома с парнем давно, но их роман начался только сейчас.

Инна Белень с новым избранником / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень с новым избранником / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень с новым избранником / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень с новым избранником / © instagram.com/innka_belen

"Когда я уже подумала, что все, не хочу больше отношений, не хочу доказывать, бороться, обжигаться... Ты появился. Точнее, ты был всегда. Просто я не видела. Один из тех, кого я знаю всю жизнь. Но только сейчас произошло что-то по-настоящему особенное. Ты не громко, без пафоса, просто стал моей опорой. Ты пришел не спасать - ты просто был и остаешься. И с тобой спокойно. Без качелей. Без вопросов. Так, как я даже боялась мечтать", - растрогала Белень.

Напомним, недавно Инна Белень возмутилась действиями бывшего Александра Терена и раскрыла их договоренность, которую ветеран нарушил.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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