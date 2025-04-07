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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1158
Время на прочтение
2 мин

Победительница "Холостяка-13" Белень рассказала о серьезном конфликте с Тереном после разрыва

Также волонтер ответила на упреки, что их роман был ненастоящим.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Александр Терен и Инна Белень

Александр Терен и Инна Белень

Победительница “Холостяка-13”, волонтер и блогерша Инна Белень рассказала о конфликте с главным героем шоу Александром “Тереном” Будько.

Блогерша и ветеран войны в начале февраля объявили о разрыве. В программе “Ранок у великому місті” Инна делится, что они не общаются и не следят друг за другом в фотоблогах, потому что, мол, разошлись со скандалами. Более того, Белень намекает, что Терен ее обидел. Волонтер не стала углубляться в подробности, а лишь коротко отметила, что “не чувствовала уважения к себе”.

“Нет, мы не общаемся, не следим друг за другом. Скажем так, разошлись на не очень хорошей ноте, вообще не на хорошей. Я не чувствовала уважения к себе вообще!” — признается блогерша.

Александр Терен и Инна Белень / © instagram.com/tsvit_terenu

Александр Терен и Инна Белень / © instagram.com/tsvit_terenu

Последний эпизод “Холостяка-13”, где Терен выбрал Белень, вышел в эфир в конце декабря. А уже через месяц пара объявила о разрыве, поэтому у поклонников закрались подозрения, что их роман был ненастоящим. Впрочем, Белень это опровергает. Блогерша говорит, что их история началась гораздо раньше, а именно в июле. Именно с тех пор они были вместе, однако хеппи-энда не произошло.

“Понимаете, это было быстро для зрителей. Когда мы уже были вместе, только выходили первые серии, поэтому мы это проживали с июля, наверное. Это вот такой отрезок времени. Такое случается… Я бы тоже хотела, чтобы это закончилось свадьбой, домом и беременностью, но… Что ж, так сложилось”, — заверила волонтер.

Напомним, сейчас Александра Терена подозревают в романе с блогершей Еленой Мандзюк. Недавно звезда Сети ответила на слухи о ее отношениях с “Холостяком”.

Дата публикации
Количество просмотров
1158
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