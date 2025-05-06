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Победительница "Холостяка-13" Белень шокировала, как в Харькове возле нее произошел вражеский "прилет"
Инна Белень рассказала, как проснулась от громких взрывов.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень показала, как началось ее утро в Харькове, который в очередной раз обстреляли российские оккупанты.
Город постоянно оказывается под обстрелами. Инна Белень находится в Харькове и показала, как началось ее утро. Блогерша проснулась от громких взрывов. Оказалось, что вражеский "прилет" произошел совсем рядом с домом Инны Белень. Блогерша говорит, что реальность украинцев сейчас такова, что каждое утро "радуешься, что проснулся живым".
"Мое утро... В Харькове какая-то другая программа жизни..."Прилет" в 2,5 км от меня. Когда ты украинец, ты радуешься, что проснулся живым", - говорит блогерша.
Инна Белень также показала несколько фотографий с последствиями вражеской атаки. В частности, российские оккупанты обстреляли беспилотниками город. Под удар попали четыре района – Шевченковский, Киевский, Индустриальный и Холодногорский.
Отметим, Инна Белень находится в Харькове, откуда она родом. Там, вероятно, блогерша встретила свою любовь. В частности, победительница "Холосятка-13" недавно рассекретила новый роман и показала бойфренда.