ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Победительница "Холостяка-13" Белень шокировала, как в Харькове возле нее произошел вражеский "прилет"

Инна Белень рассказала, как проснулась от громких взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Инна Белень

Инна Белень

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень показала, как началось ее утро в Харькове, который в очередной раз обстреляли российские оккупанты.

Город постоянно оказывается под обстрелами. Инна Белень находится в Харькове и показала, как началось ее утро. Блогерша проснулась от громких взрывов. Оказалось, что вражеский "прилет" произошел совсем рядом с домом Инны Белень. Блогерша говорит, что реальность украинцев сейчас такова, что каждое утро "радуешься, что проснулся живым".

"Мое утро... В Харькове какая-то другая программа жизни..."Прилет" в 2,5 км от меня. Когда ты украинец, ты радуешься, что проснулся живым", - говорит блогерша.

Инна Белень слышала громкие взрывы в Харькове / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень слышала громкие взрывы в Харькове / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень также показала несколько фотографий с последствиями вражеской атаки. В частности, российские оккупанты обстреляли беспилотниками город. Под удар попали четыре района – Шевченковский, Киевский, Индустриальный и Холодногорский.

Отметим, Инна Белень находится в Харькове, откуда она родом. Там, вероятно, блогерша встретила свою любовь. В частности, победительница "Холосятка-13" недавно рассекретила новый роман и показала бойфренда.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie