Победительница "Холостяка-13" Белень заявила о новом этапе с возлюбленным и проблеме: "Глаз дергается"

Инна Белень с избранником / © instagram.com/innka_belen

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Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень поделилась новым этапом в личной жизни.

В фотоблоге звезда рассказала, что в ближайшее время планирует начать жить совместно с возлюбленным Иваном. Для этого пара уже начала поиски жилья. И хотя у обоих есть собственное имущество, но, по словам Инны, пока они не готовы делать там ремонт. Поэтому возлюбленные будут арендовать квартиру в Харькове. И на этом этапе Белень столкнулась с проблемой. Она призналась, что найти желаемое довольно непросто.

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

"Да, мы решили жить вместе и ищем квартиру. Ремонт в квартире парня пока никто не будет делать, поэтому мы ищем. Но это оказалось так сложно, это просто трэш. Все начали возвращаться в Харьков и пока никто не готов покупать квартиры, потому что часто прилетает, поэтому и арендуют. Я уже пересмотрела, наверное, квартир 20. Все равно не можем найти. Я еще такая привередливая — наверное, моего номера боятся все риелторы. У меня аж глаз дергается. В Киеве в моей квартире тоже надо ремонт. Жду пока достроят. Буду на два города", — отметила Инна.

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Напомним, недавно Инна Белень рассказала новые подробности романа с парнем и почему на самом деле прячет его от публики.