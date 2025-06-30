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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1674
Время на прочтение
1 мин

Победительница "Холостяка-13" Белень заявила о новом этапе с возлюбленным и проблеме: "Глаз дергается"

Инна поделилась планами на будущее с Иваном.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Инна Белень с избранником

Инна Белень с избранником / © instagram.com/innka_belen

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень поделилась новым этапом в личной жизни.

В фотоблоге звезда рассказала, что в ближайшее время планирует начать жить совместно с возлюбленным Иваном. Для этого пара уже начала поиски жилья. И хотя у обоих есть собственное имущество, но, по словам Инны, пока они не готовы делать там ремонт. Поэтому возлюбленные будут арендовать квартиру в Харькове. И на этом этапе Белень столкнулась с проблемой. Она призналась, что найти желаемое довольно непросто.

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

"Да, мы решили жить вместе и ищем квартиру. Ремонт в квартире парня пока никто не будет делать, поэтому мы ищем. Но это оказалось так сложно, это просто трэш. Все начали возвращаться в Харьков и пока никто не готов покупать квартиры, потому что часто прилетает, поэтому и арендуют. Я уже пересмотрела, наверное, квартир 20. Все равно не можем найти. Я еще такая привередливая — наверное, моего номера боятся все риелторы. У меня аж глаз дергается. В Киеве в моей квартире тоже надо ремонт. Жду пока достроят. Буду на два города", — отметила Инна.

Напомним, недавно Инна Белень рассказала новые подробности романа с парнем и почему на самом деле прячет его от публики.

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Дата публикации
Количество просмотров
1674
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