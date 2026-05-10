Победительница "Холостяка-13" Инна Белень эмоционально ответила на критику внешности после родов

Победительница шоу «Холостяк-13» Инна Белень резко ответила на критику внешности после родов и честно показала, как на самом деле выглядит материнство без «идеальной картинки» для соцсетей.

Блогер столкнулась с волной неуместных комментариев от подписчиков. Одна из пользовательниц упрекнула молодую маму из-за отсутствия макияжа и посоветовала «быть привлекательной для мужчины». Инна не стала молчать и публично отреагировала на замечание. Звезда призналась, что сейчас для нее важнее восстановление и комфорт, а не глянцевый образ. Также она отметила, что после рождения ребенка женщины нуждаются в поддержке, а не осуждении.

«Боже, девочки, что с самооценкой? Ваня крикнул с этого сообщения», — эмоционально ответила Белень на критику.

Позже победительница шоу подробнее объяснила, почему не пытается соответствовать чужим ожиданиям. Она рассказала, что сейчас ее будни далеки от «инстаграмной» картинки, ведь организм еще восстанавливается после родов. По словам Инны, даже обычные вещи вроде расчесанных волос или почищенных зубов иногда становятся маленькой победой в новом ритме жизни.

«Широкая футболка, потому что под ней бандаж, который держит органы после родов. Широкие штаны — так комфортнее, когда есть швы и тело еще болит. Иногда почищенные зубы и расчесанные волосы — это уже маленькая победа в новом режиме жизни», — поделилась блогерша.

Инна также добавила, что хочет показывать подписчицам настоящее материнство — без попыток казаться «идеальной». По ее мнению, именно честность помогает другим женщинам не чувствовать себя одинокими в сложный период после рождения ребенка.

