Победительница "Холостяка-13" Инна Белень показалась с округлым животиком и намекнула на свадьбу

Инна Белень с избранником / © instagram.com/innka_belen

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Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень раскрыла свои планы на будущее с избранником, которого встретила после разрыва с Александром Тереном.

В своем фотоблоге звезда впервые поделилась, что ее нового возлюбленного зовут Иваном, и она уже серьезно задумывается о создании полноценной семьи. Так, Инна заинтриговала фото из Дворца бракосочетаний с подписью "мне надо будет рассказать вам некоторые новости". Еще больше волонтер заинтриговала снимком, где позирует с округлым животиком. Однако тут же заверила, что пока не беременна, но все же планирует стать мамой в ближайший год.

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Также Белень рассказала, почему ее парень избегает публичности и постоянно скрывает свое лицо на совместных фото. По словам блогера, этому причиной является его профессия. В то же время добавила, что Иван "не уклонист", как предположили ее сторонники, а на самом деле может заниматься военным делом или работать в службе безопасности.

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"Он максимально не публичный из-за своей работы. И я не показываю не потому, что "женат, страшный или не крещеный", а потому, что пока нельзя. Но я могу сказать, что это впервые, когда я настолько уверена в человеке", — пояснила Инна.

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показалась с женихом в новом статусе родителей и ответила на обвинения во лжи о материнстве.