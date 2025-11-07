Победительница "Холостяка-13" Инна Белень поставила точку в скандале с Тереном: "Это на его совести"

Александр Терен и Инна Белень / © instagram.com/tsvit_terenu

После финала шоу «Холостяк-13» вокруг его главного героя Александра Терена и победительницы проекта Инны Белень разгорелся настоящий скандал.

Пара, которая казалась счастливой в финале, вскоре после завершения проекта резко прекратила любое общение. Дополнительного напряжения добавили заявления блогерши Елены Мандзюк, которая близко дружила с ветераном и обвинила Инну в якобы фейковых отношениях. Именно после ее громких слов между девушками вспыхнул открытый конфликт.

Теперь же Инна Белень решила публично прокомментировать ситуацию и поставить в этой истории окончательную точку. В своем новом заявлении блогерша отметила, что считает поведение Мандзюк неуместным, ведь та не знает правды о чужих отношениях.

«Меня очень сильно тригерило все, что обо мне рассказывают другие, которые вообще не касаются меня. Это не про Сашу, а про его знакомых, которые что-то комментируют, не зная ситуации. Если между людьми есть уважение, то оно остается или же нет. С моей стороны оно осталось», — объяснила Инна в интервью шоу «Терапия Красотой».

Александр Терен и Елена Мандзюк, Инна Белень / © instagram.com/elena_mandziuk

Белень также призналась, что действия Терена после шоу ее разочаровали. По ее словам, пара договаривалась не комментировать свои отношения публично, но мужчина нарушил эту договоренность. Несмотря на это, блогерша не стала раздувать скандал и старалась оставаться достойной, хотя говорит, что могла опровергнуть некоторые его слова собственными доказательствами.

«Три скриншота нашего общения с Сашей — и половина его слов отпали бы сами собой. Люди все видят. Я поддерживала человека и была рядом. Если он сказал, что этого не было — это уже на его совести», — подытожила блогерша.

Напомним, недавно Инна Белень оказалась в эпицентре скандала из-за покупки нового члена семьи. Юзеры упрекнули ее за чрезмерную трату денег во время войны.