Победительница "Холостяка-13" Инна Белень разошлась с парнем через несколько месяцев публичного романа

Инна Белень с бывшим парнем / © instagram.com/innka_belen

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Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень, которая ранее заявляла о новом романе, заговорила об изменениях в личной жизни.

Инна в фотоблоге сообщила, что разошлась с новым возлюбленным, с которым встречалась после разрыва с Александром Тереном. Блогерша ошеломила признанием, что их роман завершился на фоне ее непростого периода - реабилитации после двух сложных операций. По словам звезды, именно критические ситуации помогли ей увидеть истинную суть отношений.

"К сожалению или к счастью, именно сложные ситуации, такие как операции, реабилитация, физическое истощение, уязвимость очень четко показывают настоящее отношение. Когда ты не в платье, без макияжа, не в праздничном настроении, сразу видно, кто с тобой ради тебя, а не ради картинки", - шокировала Белень.

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Инна Белень разошлась с парнем / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень разошлась с парнем / © instagram.com/innka_belen

Отметим, в начале февраля этого года Инна Белень объявила о разрыве с Александром Тереном. Вскоре после этого в мае она впервые поделилась, что имеет новые отношения. В соцсетях звезда показывала фото с новым возлюбленным, не раскрывая его лица, но говорила, что чувствует себя счастливой. Инна делилась, что знакома с мужчиной давно, но роман начался только с годами. Впрочем, сложный период реабилитации поставил точку в их романе.