Победительница "Холостяка-13" Инна Белень родила и показала первые фото новорожденной

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень родила дочь.

Первенец в семье Белень появился на свет 28 апреля. Счастливая звездная мама уже поделилась первыми фото новорожденной в Instagram. В частности, опубликовала фрагменты с самих родов и первые мгновения с ребенком, имя которого пока скрывает.

Роды Белень были партнерскими. Заметно, как рядом с блогером всегда был ее возлюбленный Иван — он не сдерживал волнений и эмоций. Спустя некоторое время супруги сделали первые фото втроем в новом статусе родителей и порадовали ими поклонников.

«Спасибо, что сделала нас мамой и папой», — растрогала блогерша подписью.

Инна Белень впервые стала мамой / © instagram.com/innka_belen

Муж Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

В комментариях под постом собралось множество поклонников и звездных друзей. Все они засыпали новоиспеченных родителей и их дочь искренними поздравлениями.

Поздравляю, мы все так ждали!

Божечки, как я радуюсь за вас. Плачу от милоты.

Инночка, поздравляем вас с рождением доченьки! Желаем крепкого здоровья маленькой и вам скорейшего восстановления после родов. Поздравляем счастливых родителей с доченькой.

Известно, что беременность Инны была непростой. В конце срока врачи диагностировали двойное обвитие пуповиной. К тому же сам процесс родов затягивался, из-за чего рассматривалась стимуляция. К счастью, все завершилось хорошо — малыш родился здоровым.

Отцом ребенка является Иван Яловенко. Блогерша была знакома с мужем еще со школьных времен. Однако судьба свела их только после проекта «Холостяк-13», когда Инна разошлась с главным героем Александром Тереном. В начале февраля этого года блогер уже вышла замуж за Ивана. А о предстоящем пополнении в семье стало известно из пост-шоу «Холостяка».

Напомним, накануне родов Инна Белень показала последние кадры с беременным животиком и как с мужем собиралась на встречу с дочкой дома.

