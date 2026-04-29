Победительница "Холостяка-13" Инна Белень родила и показала первые фото новорожденной
Блогерша показала трогательные кадры из роддома, где ее поддерживал муж. Фаны плачут от счастья.
Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень родила дочь.
Первенец в семье Белень появился на свет 28 апреля. Счастливая звездная мама уже поделилась первыми фото новорожденной в Instagram. В частности, опубликовала фрагменты с самих родов и первые мгновения с ребенком, имя которого пока скрывает.
Роды Белень были партнерскими. Заметно, как рядом с блогером всегда был ее возлюбленный Иван — он не сдерживал волнений и эмоций. Спустя некоторое время супруги сделали первые фото втроем в новом статусе родителей и порадовали ими поклонников.
«Спасибо, что сделала нас мамой и папой», — растрогала блогерша подписью.
В комментариях под постом собралось множество поклонников и звездных друзей. Все они засыпали новоиспеченных родителей и их дочь искренними поздравлениями.
Поздравляю, мы все так ждали!
Божечки, как я радуюсь за вас. Плачу от милоты.
Инночка, поздравляем вас с рождением доченьки! Желаем крепкого здоровья маленькой и вам скорейшего восстановления после родов. Поздравляем счастливых родителей с доченькой.
Известно, что беременность Инны была непростой. В конце срока врачи диагностировали двойное обвитие пуповиной. К тому же сам процесс родов затягивался, из-за чего рассматривалась стимуляция. К счастью, все завершилось хорошо — малыш родился здоровым.
Отцом ребенка является Иван Яловенко. Блогерша была знакома с мужем еще со школьных времен. Однако судьба свела их только после проекта «Холостяк-13», когда Инна разошлась с главным героем Александром Тереном. В начале февраля этого года блогер уже вышла замуж за Ивана. А о предстоящем пополнении в семье стало известно из пост-шоу «Холостяка».
Напомним, накануне родов Инна Белень показала последние кадры с беременным животиком и как с мужем собиралась на встречу с дочкой дома.