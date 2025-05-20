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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень впервые полностью показала своего нового возлюбленного

Инна Белень начала с ним строить отношения после разрыва с Александром Тереном.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Инна Белень

Инна Белень

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень впервые полностью показала своего возлюбленного.

Блогерша не скрывает, что не одинока. После разрыва с "Холостяком" Александром Тереном Инна уже успела закрутить новый роман. Об этом она сообщила в начале мая, однако избранника не торопилась рассекречивать.

Но на этот раз Инна Белень сделала исключение. Блогерша опубликовала в Instagram-stories фото, на котором позирует перед зеркалом в объятиях возлюбленного. Мужчина нежно держал блогершу за талию, пока та делала снимок. Правда, лицо избранника Инны все же сложно разглядеть, ведь он скрыл его кепкой. Тем не менее, мужчина, похоже, брюнет и выше Белень. Фото блогерша подписывать стала.

Инна Белень с возлюбленным / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень с возлюбленным / © instagram.com/innka_belen

Отметим, Инна Белень закрутила роман с загадочным избранником после разрыва с "Холостяком" Александром Тереном. Пара сообщила, что не вместе, в начале февраля. С тех пор начались скандалы вокруг них. В частности, Инна делилась, как тяжело переживала разрыв, но вмешалась блогерша Елена Мандзюк, которая заявила, что никакого романа вообще не было. Ведущий Григорий Решетник уже отреагировал на скандальные упреки, что отношения Терена и Белень были ложью.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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