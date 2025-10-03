Победительница "Холостяка-13" Инна Белень впервые полностью показала своего возлюбленного

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень продемонстрировала нежные фотографии с новым избранником.

В своем Instagram она поделилась серией романтических снимков с парнем по имени Иван. Во время фотосета с парой был и их песик — чихуахуа по кличке Микки. В посте Инна обратилась к возлюбленному с трогательными словами.

"Ты меня знаешь… Ты знаешь, что я злюка, когда голодная… Что я параноик, и ты не устаешь меня успокаивать… Что когда взрывы — меня надо обнимать, и ты это делаешь, но ты меня все равно любишь", — отметила знаменитость в посте.

Белень также призналась, что именно с Иваном чувствует себя по-настоящему спокойно и уверенно. Инна откровенно написала, что возлюбленный является для нее надежным человеком и тем, кто будет рядом, несмотря ни на какие обстоятельства.

"Я знаю, что ты — мой человек. Моя опора. Мой дом. Мое "завтра будет хорошо". Ты — тот, кто знает меня по-настоящему, и все равно выбирает меня", — призналась звезда.

