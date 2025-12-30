Победительница "Холостяка-13" Инна Белень выходит замуж и похвасталась роскошным обручальным кольцом

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень выходит замуж.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Блогерша опубликовала фото, на котором позировала в объятиях возлюбленного. На безымянном пальце правой руки Инна Белень демонстрировала роскошное кольцо с бриллиантом. Как сообщила блогерша, она сказала "да".

Кстати, избранником знаменитости стал давний знакомый, с которым она вместе ходила в школу. Более того, в 2013 году между парочкой промелькнула искра, но романтическая история тогда так и не сложилась. И вот, прошло более 10 лет, и судьба свела влюбленных снова.

Инна Белень выходит замуж / © instagram.com/innka_belen

"И вот 2025 год - ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди...", - делится блогерша.

Отметим, для Инны Белень этот брак станет вторым. Ранее она уже была замужем. Первым мужем блогерши был иностранец. Пара развелась, поскольку Инна страдала от абьюза со стороны избранника.

