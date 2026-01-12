Победительница "Холостяка-13" Инна Белень забеременела вопреки запрету врача и заговорила о рисках

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Реклама

Победительница романтического реалити «Холостяк-13», волонтер и блогерша Инна Белень впервые откровенно рассказала о непростом решении, которое приняла на пути к материнству.

Звезда, которая совсем скоро впервые станет мамой сделала честное признание — ее беременность наступила раньше, чем это позволял ее пластический хирург. Как известно, незадолго перед зачатием Инна сделала маммопластику, после которой врач настоятельно рекомендовал не планировать беременность как минимум год, чтобы ткани полностью восстановились, а результат операции стабилизировался. Однако блогерша вместе с женихом решили не откладывать мечту о ребенке и пошли на риск.

В своем фотоблоге Белень призналась, что сознательно откладывала визит к хирургу вплоть до шестого месяца беременности, ведь понимала, что ситуацию уже не изменить. При этом она честно говорит о возможных последствиях — от изменений формы груди до потенциальных трудностей с грудным вскармливанием.

Реклама

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

«Когда я шла на операцию, были четкие правила. Один из пунктов — не беременеть год, чтобы ткани полностью зажили и можно было увидеть конечную форму вида груди. Мы ее уже не увидим, потому что я забеременела. А это гормоны, набор веса и грудное вскармливание, если оно будет возможным. Форма сейчас держится хорошо, но шрамы очень потемнели. Форма красивая, но ведь тут вопрос — сколько я наберу веса, как будет выглядеть грудь после моего похудения, смогу ли кормить ребенка грудью — это все открытые вопросы», — поделилась Инна.

Несмотря на все сомнения и страхи, победительница «Холостяка-13» отмечает, что не жалеет о своем решении и воспринимает события как происходящие именно тогда, когда должны. В то же время блогерша не исключает, что в будущем может снова обратиться к пластической хирургии, но уже «после всех беременностей».

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно певица Алина Гросу также сообщила о беременности и показала отца своего ребенка.