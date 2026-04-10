Победительница "Холостяка-13" на 9-м месяце беременности напугала словами о возможных осложнениях

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Реклама

Победительница «Холостяка-13» Инна Белень, которая находится на девятом месяце беременности, сообщила о внезапном ухудшении самочувствия и обратилась к врачам.

Инфлюенсерка, которая впервые готовится стать мамой, не скрывает: последние дни даются ей непросто. Она поделилась, что утром почувствовала резкое ухудшение состояния. В частности, ее обеспокоили сильные отеки. Поэтому решила не медлить и обратиться к медикам. По словам Инны, ситуация требует проверки.

«Сегодня я проснулась и поняла, что не могу сразу встать, потому что вся отекла (очень сильно). Написала врачу — еду проверять белок», — сообщила инфлюенсерка в Instagram-историях.

Реклама

В то же время блогерша дала понять, что подобные симптомы беспокоят ее не впервые. Она обратила внимание и на другие изменения в самочувствии. В частности, речь идет о головной боли и общей слабости. Именно это заставило ее задуматься о возможных осложнениях и перестраховаться.

«Лучше проверить, чтобы исключить преэклампсию. Потому что и голова болит в последнее время, вы же видели, я немного сонная муха», — добавила она.

Ранее Инна уже сталкивалась с проблемами со здоровьем во время беременности. После возвращения из Львова она оказалась под наблюдением врачей из-за воспалительного процесса в легких. Тогда блогерша отмечала, что не ожидала такого развития событий.

