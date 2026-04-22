Победительница "Холостяка-13" удивила новостями на 40 неделе беременности и заинтриговала сроком родов
Инна Белень ошеломила подробностями о состоянии перед рождением ребенка.
Победительница «Холостяка-13» Инна Белень на 40-й неделе беременности показала живот и рассказала, когда ждать родов.
Блогерша вышла на связь с подписчиками в максимально откровенном формате. Она опубликовала видео с последних дней беременности. В кадре — ее округлый живот и комментарии звезды, где она честно описала свое состояние. Призналась, что процесс уже близко, но не все так быстро, как хотелось бы. И в то же время дала понять: сейчас — период ожидания и внутренней подготовки.
«Сегодня ровно 40 недель. День ПДП. Маленький еще сидит, головка уже низко, но мой организм только начинает готовиться к родам. Дали неделю, чтобы родить самой», — отмечает звезда.
Отдельно Инна вовлекла аудиторию в диалог. Под видео она поинтересовалась опытом других мам — когда именно у них начинались роды. В комментариях сразу появился шквал ответов, поддержки и успокоения, что удачное время у каждой мамы разное и это вполне естественно. Подписчики делятся историями и подбадривают блогера накануне важного момента.
«Сегодня день ПДП, живот опустился, 40 недель, малышка низко, раскрытие 1см, очень эмоциональная (могу заплакать за секунду), признаков родов нет.
Интересный факт: только 5% женщин рожают в ПСП. У большинства роды начинаются в течение следующих 1-2 недель», — написала Инна в видео.
Напомним, недавно победительница «Холостяка-13» на 9-м месяце беременности напугала словами о возможных осложнениях.