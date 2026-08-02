Победительница "Холостяка" Лозовицкая закрутила новый роман и показала своего парня — известного певца

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Победительница проекта «Холостяк-12», модель и блогерша Екатерина Лозовицкая закрутила роман с популярным певцом.

О кардинальных переменах в личной жизни знаменитость сообщила в Instagram. Блогерша опубликовала серию романтических фотографий, где в белой рубашке и джинсовых шортах позирует с избранником. Парочка предстала перед объективом фотокамеры на крыше высотки на фоне вечернего Киева.

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Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая не была многословной. Блогерша лишь коротко написала фото, что любит. К своему признанию она также добавила смайлик в виде красного сердечка.

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Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Как выяснилось, избранником победительницы «Холостяка» стал певец Гидаят Сеидов. Исполнитель известен тем, что принимал участие в 13 сезоне проекта «Голос країни», где боролся за победу в команде Артема Пивоварова. Наконец, артист смог дойти до полуфинала, после чего покинул шоу.

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Отметим, что Екатерина Лозовицкая до этого в течение двух лет находилась в отношениях с мужчиной, по имени Владимир. Пара даже была обручена. Однако весной 2025 года блогерша ушла от избранника. Екатерина Лозовицкая объяснила свой поступок тем, что поняла, что не любит мужчину.

Напомним, недавно режиссер Ахтем Сеитаблаев признался, что закрутил новый роман. Знаменитость рассказал о своей избраннице и как начались их отношения.

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