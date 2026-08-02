ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Победительница "Холостяка" Лозовицкая закрутила новый роман и показала своего парня — известного певца

Блогерша рассекретила свои отношения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Екатерина Лозовицкая с бойфрендом

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница проекта «Холостяк-12», модель и блогерша Екатерина Лозовицкая закрутила роман с популярным певцом.

О кардинальных переменах в личной жизни знаменитость сообщила в Instagram. Блогерша опубликовала серию романтических фотографий, где в белой рубашке и джинсовых шортах позирует с избранником. Парочка предстала перед объективом фотокамеры на крыше высотки на фоне вечернего Киева.

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая не была многословной. Блогерша лишь коротко написала фото, что любит. К своему признанию она также добавила смайлик в виде красного сердечка.

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Как выяснилось, избранником победительницы «Холостяка» стал певец Гидаят Сеидов. Исполнитель известен тем, что принимал участие в 13 сезоне проекта «Голос країни», где боролся за победу в команде Артема Пивоварова. Наконец, артист смог дойти до полуфинала, после чего покинул шоу.

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Отметим, что Екатерина Лозовицкая до этого в течение двух лет находилась в отношениях с мужчиной, по имени Владимир. Пара даже была обручена. Однако весной 2025 года блогерша ушла от избранника. Екатерина Лозовицкая объяснила свой поступок тем, что поняла, что не любит мужчину.

Напомним, недавно режиссер Ахтем Сеитаблаев признался, что закрутил новый роман. Знаменитость рассказал о своей избраннице и как начались их отношения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie