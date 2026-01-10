Победительница "Холостяка" Надин Головчук ошеломила своим заработком на месяц

Надин Головчук

Победительница "Холостяка-14", модель и блогерша Надин Головчук, которая ранее обвинила актера Тараса Цымбалюка во лжи, рассекретила свой заработок в месяц.

Модель рассказала в интервью Славе Демину, что продолжает сниматься для брендов. Кроме того, она занимается рекламой. Останавливаться на достигнутом Надин не планирует. Блогерша также осваивает актерское мастерство, чтобы потом использовать это в работе и участвовать в съемках рекламы высокого уровня.

"Я дальше фотографируюсь, рекламирую разные бренды. Я пошла на актерство, хочу себя прокачать. Я бы хотела сниматься в рекламах очень высокого уровня каких-то классных брендов. Меня просто интересует вся эта творческая штука", - говорит блогерша.

Все это приносит Головчук замечательный доход. В частности, в месяц она зарабатывает ориентировочно 100 тысяч гривен. Однако блогерша все же говорит, что хочет иметь больший доход. В частности, она проживает в Киеве арендует вместе с подругой квартиру. А вот жить самой - Надин пока не может себе этого позволить.

"Возможно, да (зарабатываю 100 тысяч грн - прим. ред.), я не считала. Уже достаточно людей ко мне пришло, моя аудитория пришла. За месяц, да, может быть. Я живу в Киеве, арендую квартиру. Живу не одна. Живу с подружкой, с которой, кстати, познакомилась на кастинге "Холостяка". Я не зарабатываю столько, чтобы жить одной. И так безопаснее и спокойнее", - говорит блогерша.

Напомним, Надин Головчук стала победительницей 14 сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Тарас Цымбалюк. Недавно актер удивил, почему в финале проекта выбрал именно ее.