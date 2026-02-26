Победительница "Холостяка" Надин шокировала серьезными проблемами со здоровьем прямо в начале шоу

Надин Головчук

Победительница "Холостяка-14", модель и блогерша Надин Головчук, которая ранее намекнула на обиду на актера Тараса Цымбалюка, шокировала признанием, что в начале шоу у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Надин в интервью Ксении Щербач откровенно рассказала, что начало проекта ей далось нелегко. Когда блогерша должна была отправляться в Киев в тренировочный лагерь, то у нее возникли проблемы со здоровьем. У модели лопнула киста. Врач настойчиво советовала блогерше лечь в больницу. Однако Надин не стала этого делать, поскольку должны были начинаться съемки "Холостяка".

"У меня была киста, которая лопнула. Это буквально за три дня до того, как я должна была ехать в Киев на тренировочный лагерь. Я поехала к врачу, она сказала ложиться в больницу", - рассказала блогерша.

Надин Головчук не стала отказываться от "Холостяка", поскольку не хотела подставлять людей, которые на нее рассчитывали. Также она отметила, что уже подписалась на съемки, поэтому шла до конца. Сейчас блогерша считает, что таким образом ее тело давало знак, что надо было отказаться от участия.

"Я все же собрала свои силы в кулак. Я же сильная девочка. Я понимаю, что подписалась на это, что должна это сделать, потому что на меня рассчитывают люди. То есть я думала не только о себе. Я думала о том, что на мне есть ответственность", - добавила блогерша.

Напомним, Надин Головчук стала победительницей "Холостяка-14", где главным героем был актер Тарас Цымбалюк. Однако пара не смогла построить отношения. А недавно же артисту вообще приписали загадочный роман.