Победительница "Холостяка" обвинила Цымбалюка во лжи и выдала, как к их разрыву причастна его бывшая

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

Реклама

Победительница "Холостяка-14", модель и блогерша Надин Головчук обвинила актера Тараса Цымбалюка во лжи и выдала, как к их разрыву причастна его бывшая избранница.

Пара после завершения проекта так и не смогла построить отношений. Тарас Цымбалюк тогда выдал, что у него якобы во время съемок не возникли чувства ни к одной из участниц. А после финала "Холостяка" актер какое-то время переписывался с победительницей, но их общение было сухим. Поэтому, Цымбалюк прислал сообщение, что не видит смысла тратить время друг друга.

Однако у Надин Головчук другая версия. Модель в интервью Славе Демину говорит, что ей странно было слышать такие признания со стороны Тараса, ведь это, мол, неправда. Победительница "Холостяка" уверяет, что они виделись с актером, а в финале проекта была их не последняя встреча.

Реклама

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

"Мне это было на самом деле очень странно слышать... Я имею в виду его слова на счет того, что мы не виделись после проекта. И да, действительно, было голосовое сообщение. Таким образом он закончил то, что между нами было. Я не люблю врать, и поэтому я не хочу как-то умалчивать об этом. То, что неслось в Интернете, то, что я слышала от самого Тараса, что он мог бы сделать другой выбор - у меня был шок", - говорит модель.

Более того, Надин уверяет, что Тарас Цымбалюк после завершения съемок "Холостяка-14" был совсем не против, чтобы они попытались построить отношения. По словам победительницы, она обсуждала этот момент с актером уже без присутствия видеокамер. Головчук хотела услышать честное мнение артиста. Он заверил, что хочет попробовать построить отношения.

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

"Потому что после проекта мы действительно с ним сели поговорить. Я у него спросила: "Смотри, я не хочу тебя никаким образом ограждать, забирать у тебя свободу, говорить "все, давай будем вместе". Я хотела наоборот, чтобы он мне дал честный фидбек. Он такой: "Нет, я хочу попробовать". Я говорю: "Ну окей". И мы попробовали. Это была точно не последняя наша встреча на финале", - говорит Надин.

Наконец, романтическая история пары длилась месяц. По словам Надин, завершение этих отношений для нее было действительно странным. Сначала модель считала, что в их отношениях все в порядке, да и сам Цымбалюк давал надежду. Однако впоследствии в переписке Головчук почувствовала, что что-то не то. Наконец, она прекратила писать актеру. Надин поняла, что что-то произошло.

Реклама

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

"Странно было, как это все закончилось. Когда мы общались, я чувствовала, что что-то не то. Я пишу ему, как он. У нас были действительно какие-то переписки непонятные, и я просто прекратила ему писать. Я почувствовала, что что-то произошло. Был определенный день, определенное какое-то событие, которое меня так немножко удивило, и я решила отойти. Потому что у меня когда-то было подобное в общении, когда где-то на горизонте мужчина не может забыть (бывшую - прим. ред.). Мне этот опыт не нужен", - говорит блогерша.

Надин намекнула, что Тарас Цымбалюк стал холодным к ней, поскольку все еще любил бывшую избранницу и не мог ее забыть. Слава Демин уточнил, идет ли речь о Светлане Готочкиной. На что Головчук попросила не упоминать это имя. Также Надин отметила, что Тарас Цымбалюк действительно сделал ей больно. Однако на его выбор она повлиять не может.

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

"И я ожидала, чтобы мужчина взял на себя ответственность и проговорил мне это прямо. Он выбрал это сделать в голосовом сообщении в Instagram. Я приняла это, потому что понимала, что повлиять не могу. Мне действительно было больно, неприятно. Но мы не ссорились, мы это приняли. Но то, что я услышала, это детский сад. Это голосовое, которое было записано, которое я приняла из-за того, что я понимаю, что я конфликтовать не буду с человеком. Все мы любили бывших", - подытожила Надин.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк удивил признанием, как на самом деле выбирал победительницу "Холостяка". Также артист раскрыл, у какой участницы просил прощения.