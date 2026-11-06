ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1873
Время на прочтение
2 мин

Победительница "Холостяка" объявила о беременности через месяц после замужества: фото пары

Уже давно внимательные поклонники подозревали Лозовицкую в новом статусе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая впервые станет мамой.

О пополнении в семье модель объявила в Instagram. В частности, поделилась чувственными черно-белыми фото, где виднеется заметно округлый животик. Рядом со звездой позировал ее муж, певец Гидаят Сеидов.

Супруги не скрывали радостных эмоций. На кадрах счастливый артист нежно обнимал за фигуру звездную жену и целовал ее. Пара сделала стильную фотосессию на кровати и на рояле.

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

«Наша самая главная и счастливая новость. Мы так тебе рады», — трогательно написали будущие родители.

К слову, пара в конце сентября официально узаконила отношения. Екатерина вышла замуж через месяц после помолвки, которую певец организовал прямо во время своего концерта. О самом романе стало известно летом этого года — на тот момент пара уже была в отношениях около полугода.

После свадьбы многие поклонники обратили внимание на чуть округлый животик Лозовицкой на фото. Тогда они в комментариях уже спешили поздравлять молодоженов с предстоящим пополнением в семье. Правда, звездная пара до сих пор не комментировала слухи. А они, в итоге, оказались правдивыми.

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

В комментариях ряд звездных друзей и поклонников уже засыпали возлюбленных поздравлениями.

  • Так счастливы за вас, ура!

  • Ура! И мы очень рады! Ждем

  • Боже, какое счастье, поздравляю!

  • «Ура! Самые искренние поздравления. Какая же хорошая новость» — Кристина Решетник

Интересно, что до брака с Гидаятом Екатерина уже была обручена с мужем, с которым встречалась около двух лет. Однако тогда свадьба сорвалась, и они остались бывшими.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie