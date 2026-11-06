Победительница "Холостяка" объявила о беременности через месяц после замужества: фото пары

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая впервые станет мамой.

О пополнении в семье модель объявила в Instagram. В частности, поделилась чувственными черно-белыми фото, где виднеется заметно округлый животик. Рядом со звездой позировал ее муж, певец Гидаят Сеидов.

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Супруги не скрывали радостных эмоций. На кадрах счастливый артист нежно обнимал за фигуру звездную жену и целовал ее. Пара сделала стильную фотосессию на кровати и на рояле.

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Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

«Наша самая главная и счастливая новость. Мы так тебе рады», — трогательно написали будущие родители.

К слову, пара в конце сентября официально узаконила отношения. Екатерина вышла замуж через месяц после помолвки, которую певец организовал прямо во время своего концерта. О самом романе стало известно летом этого года — на тот момент пара уже была в отношениях около полугода.

После свадьбы многие поклонники обратили внимание на чуть округлый животик Лозовицкой на фото. Тогда они в комментариях уже спешили поздравлять молодоженов с предстоящим пополнением в семье. Правда, звездная пара до сих пор не комментировала слухи. А они, в итоге, оказались правдивыми.

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

В комментариях ряд звездных друзей и поклонников уже засыпали возлюбленных поздравлениями.

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Так счастливы за вас, ура!

Ура! И мы очень рады! Ждем

Боже, какое счастье, поздравляю!

«Ура! Самые искренние поздравления. Какая же хорошая новость» — Кристина Решетник

Интересно, что до брака с Гидаятом Екатерина уже была обручена с мужем, с которым встречалась около двух лет. Однако тогда свадьба сорвалась, и они остались бывшими.

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