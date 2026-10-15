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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Победительница "Холостяка" приобрела новый роскошный автомобиль: "Одна из самых дорогих покупок в жизни"

Инна Белень стала владелицей нового автомобиля. Блогерша уже показала, на чем теперь будет ездить.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Инна Белень

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница «Холостяка-13», украинская блогерша Инна Белень стала обладательницей нового роскошного автомобиля.

О покупке машины знаменитость рассказала в Instagram. Звезда Сети опубликовала короткий ролик, на котором сначала появляется только она. Далее блогерша поворачивается и подбегает к новенькому белому авто.

Инна Белень остановила свой выбор на немецкой марке BMW. Блогерша заверила, что именно такие автомобили их всегда нравились своим дерзким видом. Теперь мечта знаменитости осуществилась. Правда, блогерша не стала раскрывать, на какой именно модели остановила свой выбор, поэтому стоимость остается неизвестной. Однако Инна Белень призналась, что это одна из самых дорогих покупок в ее жизни.

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

«Что той жизни? Подумала я и совершила одну из самых дорогих покупок в своей жизни. Более дорогими были только квартиры… Мне всегда нравились BMW. Мощные, дерзкие, с характером — как и я. И эта малышка мне ну очень подходит. Ну что, привет, малышка. Поздравляю в семье», — поделилась с подписчиками блогерша.

Тем временем в комментариях ее активно поздравили с покупкой авто, а также пожелали, чтобы оно ей прекрасно служило.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская стала владелицей нового роскошного авто. Артистка уже рассекретила, во сколько ей обошлась покупка.

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