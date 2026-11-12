Победительница "Холостяка" жестко прошлась по гейтерам, приписавшим ее 6-месячной дочери ожирение

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

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Победительница 13-го сезона шоу «Холостяк» Инна Белень эмоционально отреагировала на критику внешности своей шестимесячной дочери Киры и резко поставила на место хейтеров.

Блогерку возмутили комментарии незнакомцев, принявшихся обсуждать вес младенца. Некоторые пользователи даже начали предсказывать девочке ожирение в будущем. Инна не стала игнорировать оскорбительные высказывания. Свою реакцию она опубликовала в Instagram вместе с нежными черно-белыми фотографиями с дочерью.

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Инна Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

Звезда подчеркнула, что подобные упреки свидетельствуют лишь о невоспитанности комментаторов.

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«Ибо, оказывается, тебе может быть всего 6 месяцев, а тебе уже прочат ожирение через 20 лет. Просто потому, что сейчас ты маленькая булочка. И здесь, доченька, нужно усвоить одну простую истину: в мире есть идиоты», — написала Белень.

Инна Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

В то же время блогерша обратилась к Кире с важным посланием. Она хочет научить дочь не перенимать чужие комплексы и не придавать значения непрошеным оценкам.

«И вот чему я хочу тебя научить, моя маленькая Кира: никогда не разрешай чужим комплексам становиться твоими. Не каждое мнение нужно выслушивать. Не каждую критику анализировать», – отметила Инна.

Инна Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

Также она призвала других матерей с детства учить детей отстаивать собственные границы и не пытаться всем что-либо доказывать.

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Инна Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно Инна Белень купила новый роскошный автомобиль .

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