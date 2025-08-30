Победительница "Холосятка-13" Инна Белень раскрыла, как закончился суд с экс-мужем в Германии

Инна Белень

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень рассказала о суде с бывшим мужем в Германии.

Инициатором судебного процесса был именно экс-избранник блогерши из-за размера пенсий, который он хотел урегулировать. Инна Белень в Instagram-stories говорит, что у нее не было желания этим заниматься. Однако в Германию ей пришлось срочно ехать, иначе получила бы штраф или лишение свободы.

Наконец, победительница "Холосятка-13" появилась на судебном заседании и выиграла дело. Теперь бывший муж Инны должен перевести на ее пенсионный счет 6 тысяч евро.

"Суд прошел. Я не хотела этот суд. Меня туда вызвали срочно. И я выиграла этот суд, потому что я старше и стаж работы у меня больше, поэтому бывший муж должен перевести 6 тысяч евро с его счета пенсионного на мой. Придется что-то делать, чтобы потом получать пенсию в Германии", - говорит блогерша.

Отметим, Инна Белень в течение четырех лет находилась в браке с мужем-футболистом, с которым познакомилась в Германии. Наконец, пара развелась. Блогерша говорит, что не была счастлива в этих отношениях и страдала от абьюза.