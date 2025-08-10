Победительница "Холосятка-13" Инна Белень в слезах показала роскошный сюрприз для папы: "Гости в шоке"

Инна Белень с папой / © instagram.com/innka_belen

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень похвасталась подарком для отца.

Так, недавно родной человек звезды отпраздновал день рождения. По случаю праздника Инна заранее продумала, какой сюрприз хочет. Для этого она задумала организовать пространство и подстроить все по времени, но в последний момент отец не согласился на авантюру. В результате семья перессорилась. Впрочем, успокоившись, Инна продолжала воплощать задуманное, но в другой атмосфере — на собственной даче.

"И конечно, все пошло через задницу. Мы так сильно поссорились с папой. И он уехал. Гости ждут, я на нервах, а именинник отсутствует. Ресторан я не очень хотела, потому что хотелось семейной атмосферы, без пафоса. Но не могла же я сказать, что готовлю грандиозный праздник: накрытый стол, куча шариков, крутой торт и эпический финал. Пришли как на шашлыки. Пиком было, когда папа решил варить полевую кашу и придрался, что я не привезла картошку. У меня сдали нервы и я пошла плакать. Гости были в полном шоке от того, что происходит", — вспомнила тот эмоциональный день Белень.

Отец Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Шокированные гости все же сумели расслабиться и устроили застолье после такого скандала. Но тогда они еще не подозревали, что вечером именинника ждет роскошный подарок. Звезда сначала вручила папе торт в форме машины и подарочную коробку. А потом вывела во двор, где стояла машина. Это изрядно растрогало папу и гостей.

"Папа, я тебя очень люблю", — написала блогерша.

Инна Белень с отцом / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень с отцом / © instagram.com/innka_belen

Подарок Инны Белень папе / © instagram.com/innka_belen

