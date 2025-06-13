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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Победительница "МастерШефа-13" Никишина раскрыла, куда потратила свой выигрыш в размере 500 тыс. грн

23-летняя блогерша рационально распорядилась средствами и направила их на несколько вещей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Наталка Никишина

Наталка Никишина

Победительница проекта "МастерШеф-14" Наталка Никишина рассекретила, как распорядилась своими средствами, которые выиграла в кулинарном шоу.

23-летняя звезда честно рассказала о выигранных 500 тыс. гривен. Фудблогер в проекте "По хатах" призналась, что эту сумму она разделила и направила на несколько вещей. И, прежде всего, задонатила. Остальную же часть средств победительница вложила в развитие личного бренда и любимого дела.

"Выиграла полмиллиона гривен. Часть я задонатила, другую — я отложила. Купила все необходимое, чтобы начать блог. Все остальное отложила на свое дело, пусть лежит", - рассказала Наташа.

Наталка Никишина

Наталка Никишина

Также Никишина рассказала, как сложилась ее дальнейшая судьба после победы в "МастерШефе". По ее словам, она не прекращает быть преданной своему делу, а также волонтерит.

"Сейчас я активно занимаюсь блогом, волонтерством и сотрудничаю с общественной организацией. Я делаю мастер-классы и продолжаю свой путь в фуд-инфлюенсерстве", - добавила звезда.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко заговорила о зарплате в "Дизель шоу" и задолженности проекта перед ней.

Дата публикации
Количество просмотров
37
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