Победительница нацотбора LELÉKA удивила заявлением о передаче кубка Laud и объяснила почему

Победительница нацотбора на "Евровидение-2026" LELÉKA удивила заявлением о передаче кубка финалисту Laud и объяснила свою позицию.

Артистка на YouTube-канале "Радіо Промінь" говорит, что во время Национального отбора очень болела за Владислава Каращука (настоящее имя исполнителя). LELÉKA признается, что считает Laud достойным вокалистом, и была убеждена, что он победит. Когда же певица завоевала первое место, то на утро ее терзали сомнения: почему она, а не он.

"Наверное, мне надо к психотерапевту сходить. То я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я". Первая мысль, с которой я проснулась — Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и может можно как-то передавать кубки", — говорит певица.

LELÉKA признается, что теперь хочет подарить Laud победный кубок нацотбора. Однако представительница артистки объяснила Telegram-каналу "Що ти знаєш про Бобула?", что она имела в виду именно символ победы, а не непосредственно участие в "Евровидении-2026". Таким образом LELÉKA хочет поддержать Laud.

"На самом деле речь шла о кубке как символе победы, тем самым Виктория (настоящее имя LELÉKA — прим. ред.) хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма", — добавила представительница артистки.

Напомним, вокруг нацотбора на "Евровидение-2026" разгорелся скандал из-за слов судьи Русланы. Она открыто агитировала голосовать именно за LELÉKA. Продюсер нацотбора Джамала объяснила, нарушила ли Руслана таким образом правила конкурса.