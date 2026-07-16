Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень обнародовала переписку с Тереном после рождения дочери

Инна Белень

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Победительница шоу «Холостяк», блогер Инна Белень рассказала, какое сообщение она получила от своего бывшего избранника — ветерана Александра «Терена» Будько.

После рождения первенца звезда неожиданно получила известие от своего бывшего избранника — ветерана и общественного деятеля Терена. Победительница 13-го сезона шоу «Холостяк» призналась, что он не только поздравил её с рождением ребёнка, но и предложил свою помощь. Об этом бизнес-леди рассказала в новом выпуске проекта «Кейс». При этом она подчеркнула, что все недоразумения между ними давно остались в прошлом. Сейчас они поддерживают спокойные, дружеские отношения без обид и претензий.

«Когда я родила, Саша написал мне: „Поздравляю! Я знаю, как ты этого хотела. Если что-то понадобится, пиши“. Я ответила: „Спасибо, и тебе тоже“. Все эмоциональные перепады закончились, теперь мы просто как знакомые», — поделилась победительница «Холостяка-13».

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Инна Белень

Кроме того, Инна призналась, что не жалеет о своём участии в романтическом реалити-шоу. Несмотря на непростой финал отношений с «Тереном», она убеждена: если бы у неё была возможность вернуться в прошлое, она снова согласилась бы стать участницей проекта. По словам Белень, именно этот опыт стал поворотным моментом и в конечном итоге привёл её к той жизни, которую она ведёт сегодня.

Инна Белень и Александр Терен / © instagram.com/innka_belen

Напомним, Инна Белень впервые стала мамой 28 апреля. О рождении дочери она сообщила в соцсетях, опубликовав трогательное видео из роддома. На кадрах также был её муж Иван Яловенко, который поддерживал любимую во время партнерских родов.

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