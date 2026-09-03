Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень окрестила свою 6-месячную дочь и поделилась этим особенным моментом

Инна Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

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Победительница 13-го сезона шоу «Холостяк» Инна Белень крестила дочь Киру и показала первые кадры этого важного для семьи события.

Для знаменитости и её мужа Ивана Яловенко этот день стал особенным. Супруги организовали крещение своей маленькой дочери Киры. Таинство состоялось в кругу самых близких людей. Молодые родители поделились трогательными кадрами из церкви. Для этого важного события они выбрали светлую одежду, а главная героиня дня появилась в белоснежном платье и чепчике. После церемонии Инна посвятила дочери теплые слова.

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«Отныне у тебя есть твои земные ангелы — крестные родители, которые будут рядом, будут любить тебя и оберегать на твоём жизненном пути. Молюсь, чтобы Господь всегда держал тебя под Своей защитой, даровал здоровье, светлую судьбу и много любви. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, моя маленькая девочка», — написала Инна.

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Крещение дочери Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Крещение дочери Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Крещение дочери Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

На опубликованном видео можно увидеть один из самых важных моментов обряда. Рядом с Кирой были её родители и крестные. Трогательные семейные кадры быстро привлекли внимание подписчиков блогерши, которые поспешили поздравить семью с этим особенным событием.

Крещение дочери Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Крещение дочери Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Крещение дочери Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно Инна Белень обнародовала переписку с Тереном после рождения дочери.

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