Победительница шоу "Холостяк" Надин Головчук откровенно высказалась о Цимбалюке: "Хочу посмотреть ему в глаза"

Надин Головчук

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Победительница шоу «Холостяк» Надин Головчук откровенно высказалась об актёре Тарасе Цимбалюке и призналась, почему хочет снова его увидеть.

По завершении романтического реалити-шоу блогерша решила честно ответить на вопросы, которые больше всего интересовали поклонников проекта. Модель объяснила, почему на экране у неё был совсем другой образ, чем в повседневной жизни. По её словам, решения относительно макияжа и причёсок принимала команда шоу. Также она прокомментировала искренность своих чувств к Тарасу Цимбалюку и призналась, что никогда не играла роль ради эфира. Более того, Надин намекнула, что не все участницы вели себя так же откровенно.

«Есть такая штука — проект. Они делают то, что им нужно для просмотров», — пояснила победительница шоу «Холостяк» в комментарии блогерше Маше Батиг.

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Надин Головчук и Тарас Цимбалюк

Головчук заверила, что пришла на шоу не ради популярности. Она подчеркнула: если бы Тарас Цимбалюк ей не нравился, она бы просто покинула проект, а не пыталась создавать нужное впечатление перед камерами. По её мнению, некоторые участницы говорили одно за кадром, а перед камерами вели себя совсем иначе.

«Если бы он (Тарас Цимбалюк) мне не нравился, я бы ушла. Я бы не сидела и не делала вид, что хочу здесь быть, как поступали некоторые девушки, которые говорили: „Ой, мне Тарас вообще не нравится“, а перед камерой вели себя иначе», — откровенно сказала Надин.

Надин Головчук и Тарас Цимбалюк

Впрочем, после финала история не получила продолжения. Победительница призналась, что после завершения съёмок они с Цимбалюком ни разу не встречались. В то же время она не скрывает: у неё остался один нерешённый вопрос, который она хотела бы уладить в личной беседе.

«Нет, вопросов нет. Но я бы очень хотела его увидеть, чтобы просто посмотреть ему в глаза», — призналась Головчук.

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Надин Головчук и Тарас Цимбалюк

Модель также добавила, что участие в реалити-шоу стало для неё важным опытом. После проекта она решила гораздо реже рассказывать о личной жизни, ведь убедилась, что чрезмерная открытость может обернуться против неё. Именно поэтому на вопрос о новых отношениях Надин отвечает кратко: «Не разглашаю».

Напомним, недавно известный актёр Олег Загородний резко раскритиковал Цимбалюка и объяснил, что его возмущает в его поведении.

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