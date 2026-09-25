Победительницу "Холостяка" заподозрили в беременности после тайной свадьбы: что заметили фаны

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая после тайной свадьбы спровоцировала слухи о беременности.

Так, на днях звезда вышла замуж за певца Гидаята Сеидова, выступающего под сценическим именем GEED. Пара собрала ближайших на камерной свадьбе, где находились и бывшие участницы «Холостяка».

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Уже в новом статусе Екатерина продолжает делиться праздничным контентом в Instagram. В частности, вспомнила день росписи, который был отдельно от свадьбы. На церемонию росписи экс-участница «Холостяка» выбрала хрупкое короткое белое платье с нежным вырезом на спине. А ее возлюбленный надел чёрный костюм.

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Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

«Официально. 22.09.26», — лаконично подписала кадры звезда.

Под опубликованными кадрами собралось немало комментариев. Одни поздравляли пару и наслаждались моментом вместе с ними, а другие обратили внимание на несколько округлый животик Лозовицкой, который подчеркивало облягающее платье. Фаны предположили, что она может быть беременной первенцем.

Только я вижу животик?

Вы беременны?

Возможно, мы еще с чем-то будем поздравлять скоро

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Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Комментарии под сообщением Екатерины Лозовицкой / © instagram.com/kateryna_lozovytska

К слову, Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов находятся в отношениях чуть больше полугода. Однако публично о романе пара рассказала только в конце этого лета. Тогда же, в конце августа, музыкант сделал предложение модели. А уже ровно через месяц они заключили брак и сыграли свадьбу. Однако слухи о возможном предстоящем пополнении в семье возлюбленные пока не комментируют.

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