Победительницу "Холосятка-13" Инну Белень вызвали на суд в Германии

Инна Белень

Реклама

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень сообщила, что ее вызвали на суд в Германии.

Судебное заседание состоялось в городе Росток 28 августа. Блогерша успела туда доехать со Львова за сутки. Правда, сначала Инна Белень пыталась договориться присутствовать на заседании в режиме онлайн, однако она должна была там появиться именно физически, иначе - штраф или лишение свободы.

"Меня вызвали на заседание суда в Германию. На вопрос, можно ли присутствовать онлайн, ответили коротко: "Штраф или лишение свободы сроком от пяти дней", - говорит блогерша.

Реклама

Пост Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Как оказалось, Инну Белень вызвали в суд из-за бывшего мужа. Экс-избранник блогерши подал иск, чтобы уравновесить размер пенсий. Инну Белень сначала это очень сильно возмутило, ведь у нее было немало планов, которые пришлось отменять. Но сейчас же она относится к ситуации по-другому. Блогерша говорит, что теперь ее с прошлым ничего не связывает.

"Мой бывший муж хочет уравновесить пенсии. Да, пенсии, которые мы будем получать через 37 лет, потому что в нашем браке я старше, и стаж работы больше", - добавила блогерша.

Пост Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно Инна Белень показывала, какой роскошный сюрприз устроила папе. Блогерша не смогла сдержать эмоций.