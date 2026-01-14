Побила рекорд Скарлетт Йоханссон: стало известно имя самой кассовой актрисы всех времен

Зои Салдана / © Associated Press

Наконец-то стало известно имя самой кассовой актрисы всех времен.

Ранее этот титул принадлежал звезде Голливуда Скарлетт Йоханссон. Однако место знаменитости в рейтинге заняла другая актриса. Речь идет об американской и доминиканской звезде Зои Салдане.

Как пишет Variety, актриса успела сняться в трех самых кассовых фильмах всех времен, а именно "Аватар" 2009 года, "Мстители: Финал" 2019-го и "Аватар: Путь воды" 2022-го. По состоянию на 2024 год мировые кассовые сборы Зои Салданы составляли более 14 миллиардов долларов, благодаря чему она занимала в рейтинге самых кассовых актеров третье место.

Выход картины "Аватар: Огонь и пламя" все изменил. По состоянию на сейчас мировые кассовые сборы Зои Салданы составляют более 15,47 миллиардов долларов, благодаря чему она автоматически попадает на первое место в рейтинге самых кассовых.

Знаменитость уже прокомментировала присвоение ей такого титула. Артистка в своем Instagram отметила, что стала самой кассовой актрисой благодаря невероятным фильмам, в которых она снималась, и режиссерам, которые доверились ей.

"Я просто хочу выразить свою искреннюю благодарность за необычайное путешествие, которое привело меня к тому, чтобы стать самой кассовой киноактрисой всех времен. Достижение стало возможным исключительно благодаря невероятным франшизам и партнерам, частью которых мне посчастливилось быть, каждому режиссеру, который доверился мне", - поделилась знаменитость.

