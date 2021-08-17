Побитый танцор из балета Дорофеевой едва говорит, двигательная функция у него нарушена

Побитый танцор из балета Дорофеевой едва говорит, двигательная функция у него нарушена

Отчим парня рассказал о его состоянии.

Танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко на днях вышел из комы.

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Сейчас парня перевели в обычную палату, его состояние очень медленно, но нормализуется. Об этом рассказал отчим Жени Вячеслав. По его словам, Женя едва говорит и еще слаб, но он пытается вставать, сидеть и постепенно двигаться, пишет "Обозреватель".

"Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю. В целом, все гораздо лучше, чем могло быть. Мы надеемся на его полное выздоровление", — сообщил Вячеслав.

Евгений Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

Кроме того, по словам отчима танцора, он помнит тот роковой день:

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"Женя помнит, что был с друзьями, и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему привязался и ударил", — рассказал отчим Евгения.

Сейчас родные избитого парня приостановили сбор средств на его лечение, который объявили в начале августа. Вячеслав поделился, что сейчас денег хватает, а если придется вновь попросить у людей о помощи, они это сделают.

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