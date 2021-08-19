Побитый танцор из балета Дорофеевой поделился горячим видео, снятым до нападения

Побитый танцор из балета Дорофеевой поделился горячим видео, снятым до нападения

В ролике Евгений изображен с макияжем в стильном наряде.

Побитый танцор из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях показался в больнице после комы, понемногу выздоравливает.

Как поделился Женя, с каждым днем ему становится лучше. "Хочу сказать, что чувствую себя хорошо и с каждым днем все лучше", — поделился парень.

Кроме того, Гончаренко уже возобновил активность на своей странице в Instagram. Так, парень запостил первое видео, снятое еще до нападения, где хвастается стильным нарядом. Женя изображен в широких кожаных штанах, черном топе и с ярким мейк-апом.

"Хай бичез, я вернулся. Скучали за мной?" — подписал ролик парень.

Фоловеры Евгения бросились приветствовать его и признались, что очень рады его постепенному выздоровлению:

Ахаха, легендарное возвращение, рада, что с тобой все хорошо

Очень скучали и переживали

Мой хороший! Слава Богу

Напомним

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В УГО подтвердили, что нападающий является военным Управления государственной охраны.

В Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 28-летнего подозреваемого.

Вскоре появилось видео момента нападения военного на танцора в Киеве.

Военнослужащего, который побил танцора Дорофеевой, уволили из Управления государственной охраны

22 августа стало известно, что избитый Евгений Гончаренко вышел из комы

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