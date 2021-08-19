Побитый танцор из балета Дорофеевой поделился горячим видео, снятым до нападения

В ролике Евгений изображен с макияжем в стильном наряде.
Побитый танцор из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях показался в больнице после комы, понемногу выздоравливает.
Как поделился Женя, с каждым днем ему становится лучше. "Хочу сказать, что чувствую себя хорошо и с каждым днем все лучше", — поделился парень.
Кроме того, Гончаренко уже возобновил активность на своей странице в Instagram. Так, парень запостил первое видео, снятое еще до нападения, где хвастается стильным нарядом. Женя изображен в широких кожаных штанах, черном топе и с ярким мейк-апом.
"Хай бичез, я вернулся. Скучали за мной?" — подписал ролик парень.
Фоловеры Евгения бросились приветствовать его и признались, что очень рады его постепенному выздоровлению:
- Ахаха, легендарное возвращение, рада, что с тобой все хорошо
- Очень скучали и переживали
- Мой хороший! Слава Богу
Напомним
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