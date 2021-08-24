Побитый танцовщик балета Дорофеевой засветил большой шрам на голове и обратился к хейтерам

Также Женя Гончаренко рассказал о своем состоянии.

Побитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях выписался из больницы, записал видеообращение.

Так, в своих Instagram-stories 22-летний парень обратился к хейтерам. Хореограф рассказал, что недоброжелатели пишут ему и его маме гневные сообщения.

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"Цитирую, "чтоб я умер", "чтоб я сдох от СПИДа", "чтоб меня, пид**аса в следующий раз от**здили до смерти" и просто всякие гадости. Вы меня делаете только сильнее. Спасибо вам за это. И, конечно же, отсутствие серого вещества у ваших коробочках меня очень сильно веселит. Я никогда не перестану одеваться так, как я одевался, а наоборот, после того, как мне жизнь подарила вторую жизнь, я это буду делать еще более ярко и красочно. Если в вашей кровати грустно, скучно и одиноко, нечего сувать свой нос в кровати других. Не ваше дело, кто с кем спит", — заявил Женя.

Кроме того, Гончаренко засметил большой шрам на голове.

Женя Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

Также танцор рассказал о своем самочувствии. Парень поделился, что его левый глаз видит уже лучше, а дырка на шее от аппарата ИВЛ зарастает.

"Дырочка на шее постепенно зарастает, еще пара перевязок и забуду об этой проблеме. Уже себе придумываю эскизы татуировки, которая будет на месте шрама. Очень много ем, восстанавливаю утраченные 13 килограмм во время сна. Стараюсь много-много ходить", — поделился он.

Женя Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

Евгений добавил, что с такой бешеной поддержкой он обязан выздороветь быстрее. Танцовщик уверен, что это произойдет раньше, чем прогнозируют врачи.

Напомним

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