Побитый танцовщик из балета Дорофеевой выписался из больницы и устроил вечеринку

К Жене Гончаренко пришли его друзья.
Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях впервые вышел на связь после комы, выписался из больницы.
Хореограф вернулся домой, впрочем, скучать самому в комнате ему не пришлось. К Жене пришли его друзья и компания устроила вечеринку. В своем аккаунте в TikTok парень запостил видео и показал, как его мама и близкие развлекались во дворе частного дома.
@zhenjagoncharenko
Моя семья, сила и поддержка♬ Gimme Love — Joji
"Моя семья, сила и поддержка", — написал он.
Друзья одели смешные костюмы в виде животных, еды, напитков и изрядно радовались возвращению Гончаренко домой.
@zhenjagoncharenko
Вечеринка-возвращение♬ Vecherinka (feat. Boosin) — SHLAKOBLOCHINA
Также танцор вышел на связь с Надей Дорофеевой и ее командой.
Напомним
- В Киеве жестоко побили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон
- В УГО подтвердили, что нападающий является военным Управления государственной охраны.
- В Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 28-летнего подозреваемого.
- Впоследствии появилось видео момента нападения военного на танцовщика в Киеве.
- Военнослужащего, который побил танцовщика Дорофеевой, уволили из Управления государственной охраны
- 22 августа стало известно, что Евгений Гончаренко вышел из комы