Побитый танцовщик из балета Дорофеевой выписался из больницы и устроил вечеринку

Побитый танцовщик из балета Дорофеевой выписался из больницы и устроил вечеринку

К Жене Гончаренко пришли его друзья.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях впервые вышел на связь после комы, выписался из больницы.

Хореограф вернулся домой, впрочем, скучать самому в комнате ему не пришлось. К Жене пришли его друзья и компания устроила вечеринку. В своем аккаунте в TikTok парень запостил видео и показал, как его мама и близкие развлекались во дворе частного дома.

"Моя семья, сила и поддержка", — написал он.

instagram.com/zhenja_goncharenko

instagram.com/zhenja_goncharenko

Друзья одели смешные костюмы в виде животных, еды, напитков и изрядно радовались возвращению Гончаренко домой.

Также танцор вышел на связь с Надей Дорофеевой и ее командой.

instagram.com/zhenja_goncharenko

Напомним

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