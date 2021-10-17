Побитый танцовщик Нади Дорофеевой выбрал себе второе имя и фамилию: "Моя новая история"

После инцидента Женя Гончаренко решил начать "новую главу жизни".

Побитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которому недавно вставили титановую пластину в череп, заявил, что выбрал себе второе имя.

Так, после жуткого инцидента 22-летний парень решил начать "новую главу жизни" с именем Оливер Нойман. Об этом он сообщил в своих Instagram-stories.

instagram.com/zhenja_goncharenko

"С сегодняшнего дня я официально заявляю, что у меня второе имя. Oliver Neumann. Об имени Oliver мало что сказано. Известно, что имя, возможно, имеет сербско-немецкие корни. Фамилия Neumann имеет немецкое происхождение, что в переводе обоначает "новый человек". Вот почему именно это имя и фамилия. Этим все сказано. Моя новая история и новая глава жизни", — пояснил Женя.

instagram.com/zhenja_goncharenko

Заметим, 1 августа в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. У Жени была открытая рана на голове 10 на 10 см. Гончаренко вышел из комы на 16 день. А недавно врачи сделали парню сложную операцию. Жене вставили титановую пластину в череп. Операция нужна была для того, чтобы заменить недостающую часть кости. Нападающему на танцора грозит до 8 лет тюрьмы.

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